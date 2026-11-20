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रोजगार सेवक संघ के कप्तानगंज ब्लॉक के अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। रोजगार सेवक लखनऊ में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि हैं। संघ ने बताया कि धरने के कारण वे शासकीय कार्य से दूर रहेंगे। इस दौरान किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सेवकों ने कहा कि धरना समाप्त होने के बाद ही वे अपने कार्य पर लौटेंगे। उन्होंने मांग की कि धरने के दौरान उन पर कार्य का कोई दबाव न बनाया जाए। इस दौरान ब्लॉक संघ के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद मौजूद रहे। उनके साथ भीम दुबे, अशोक साहनी और ममता सिंह भी उपस्थित थे। नर्सिंग, वृंदा देवी, सरिता यादव और अनुराधा पटेल भी ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल थीं। पुष्पा सिंह और रमेश सिंह सहित अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद थे।

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कप्तानगंज। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने बृहस्पतिवार को शासकीय कार्य न करने की जानकारी देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बीडीओ को संबोधित था। इसे एडीओ आईएसबी प्रमोद कुमार सिंह और एडीओ पंचायत रविन्द्र प्रसाद को दिया गया।