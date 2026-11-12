कुशीनगर: गोवर्धन पूजा पर महिलाओं ने की गोधन बाबा की पूजा

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गोवर्धन पूजा और भैया दूज के अवसर पर कुशीनगर में महिलाओं और युवतियों ने गाय के गोबर से गोवर्धन यानी गोधन बाबा की प्रतीकात्मक आकृतियां बनाकर विधि-विधान से पूजा की। पडरौना शहर सहित जंगल बनवीरपुर गांव में पूजा के बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार मूसल से गोधन की कुटाई की गई। महिलाओं ने मंगलगीत और लोकगीत गाकर भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

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