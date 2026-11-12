Kushinagar News: 13.38 लाख की खरीद एक ही फर्म से, चार जिम्मेदार जांच के घेरे मेंव

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उप निदेशक समाज कल्याण जीआर प्रजापति की जांच रिपोर्ट में विद्यालय के कनिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार, वरिष्ठ सहायक आदित्य कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी हरैया सतघरवा एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी पल्लवी सचान और परियोजना अधिकारी मोहित दूबे की भूमिका का उल्लेख किया गया है।रिपोर्ट में इन अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर से अनियमित भुगतान किए जाने की बात कही गई है। जांच अधिकारी ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता और संभावित कूटरचना से जुड़ा माना है।रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विद्यालय को उपकरणों और साज-सज्जा के लिए 17.57 लाख रुपये मिले थे। इसमें से 13,38,064 रुपये की सामग्री सरकारी खरीद पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई। पूरी खरीद सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र के भानपुर रानी स्थित एक ही फर्म के संचालक अवधेश कुमार से की गई।जांच में एक ही फर्म से इतनी बड़ी खरीद किए जाने के साथ खरीद प्रक्रिया और अनुबंध की शर्तों के पालन पर सवाल उठाए गए हैं। शासनादेश के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट संबंधी विकल्प का पालन भी नहीं किया गया।