{"_id":"6a9c169df72f4ec81009eead","slug":"video-shakeel-wanted-in-connection-with-the-kaushambi-firecracker-factory-blast-killed-in-an-encounter-police-had-announced-a-reward-of-rs50000-on-him-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कौशाम्बी पटाखा फैक्टरी ब्लाक के इनामी शकील का एनकाउंटर, पुलिस घोषित किया था 50 हजार का इनाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कौशाम्बी पटाखा फैक्टरी ब्लाक के इनामी शकील का एनकाउंटर, पुलिस घोषित किया था 50 हजार का इनाम

विनोद सिंह

Updated Sat, 05 Sep 2026 06:48 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 06:48 PM IST







Link Copied



कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के इनामी आरोपी शकील का एनकाउंटर 50 हजार के इनामी शकील के बाएं पैर में लगी पुलिस की गोली। ... और पढ़ें

विज्ञापन