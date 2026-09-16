Kaushambi News: नीलगाय से टकराए बाइक सवार पिता-पुत्र, पिता की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:19 AM IST
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संदीपनघाट थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र का एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में इलाज चल रहा है।
कोखराज गांव निवासी राम औतार (40) सोमवार शाम अपने बेटे सुनील के साथ बाइक से चरवा रिश्तेदारी में गए थे। देर रात करीब नौ बजे दोनों पिता-पुत्र बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में पंसौर गांव के पास बाइक सवार पिता-पुत्र सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा गए। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेस और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मूरतगंज पीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में रामऔतार (पिता) की मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे को इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया है। घटना से परिजनों में मातम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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मौत की खबर पर जिला अस्पताल में हंगामा
जिला अस्पताल मंझनपुर में उपचार के दौरान पिता रामऔतार की मौत की खबर से परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर बेहतर उपचार और दूसरे अस्पताल ले जाने की अनुमति मिलती तो जान बच सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। परिजनों ने बताया कि हादसे रामऔतार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे।
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कोखराज गांव निवासी राम औतार (40) सोमवार शाम अपने बेटे सुनील के साथ बाइक से चरवा रिश्तेदारी में गए थे। देर रात करीब नौ बजे दोनों पिता-पुत्र बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में पंसौर गांव के पास बाइक सवार पिता-पुत्र सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा गए। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई।
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राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेस और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मूरतगंज पीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में रामऔतार (पिता) की मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे को इलाज के लिए प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया है। घटना से परिजनों में मातम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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मौत की खबर पर जिला अस्पताल में हंगामा
जिला अस्पताल मंझनपुर में उपचार के दौरान पिता रामऔतार की मौत की खबर से परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर बेहतर उपचार और दूसरे अस्पताल ले जाने की अनुमति मिलती तो जान बच सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। परिजनों ने बताया कि हादसे रामऔतार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे।