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Kaushambi News: बीफार्मा छात्र के मौत के मामले में परिजनों पर एफआईआर दर्ज

Wed, 16 Sep 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:20 AM IST
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FIR lodged against family in case of death of BPharma student
संदीपनघाट कोतवाली क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव में तीन दिन पहले बीफार्मा छात्र निर्भय पटेल की आत्महत्या के मामले में ग्राम प्रहरी की तहरीर पर पुलिस ने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि खेती-किसानी के काम के लिए दबाव और प्रताड़ना से परेशान होकर निर्भय ने सुसाइड नोट लिखने के बाद फंदे से झूलकर जान दे दी।
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ग्राम प्रहरी बरमदीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे निर्भय पटेल पुत्र रामसुरेमन पटेल ने घर में फंंदे से झूलकर जान दे दी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि निर्भय के भाई समुन्दर सिंह पटेल और उनके घरवाले उससे जबरन खेती-किसानी का काम कराते थे। इससे वह कथित तौर पर काफी परेशान था।
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ग्राम प्रहरी के मुताबिक प्रताड़ना से तंग आकर निर्भय ने सुसाइड नोट लिखा और आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की थी। अब तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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संदीपनघाट पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की वास्तविक वजह और आरोपों की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट समेत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही है।
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