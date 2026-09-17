Kaushambi News: ट्रेन से गिरकर घायल युवक की मौत, शिनाख्त में जुटी जीआरपी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:51 AM IST
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सैनी कोतवाली क्षेत्र के अथसरांय रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार सुबह लगभग नौ बजे ट्रेन से गिरकर एक युवक घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है और उसकी शिनाख्त कराने में जुटी है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के अथसरांय स्टेशन के समीप लगभग 35 वर्षीय एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू में भर्ती कराया गया।
हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जीआरपी सिराथू प्रभारी सुशील कुमार के मुताबिक, मृतक के पास सिराथू से कानपुर तक का रेल टिकट और नगदी 25 रुपये मिले हैं। इसके अलावा पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। जीआरपी पुलिस विभिन्न माध्यमों से युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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जानकारी के मुताबिक दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के अथसरांय स्टेशन के समीप लगभग 35 वर्षीय एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू में भर्ती कराया गया।
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हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जीआरपी सिराथू प्रभारी सुशील कुमार के मुताबिक, मृतक के पास सिराथू से कानपुर तक का रेल टिकट और नगदी 25 रुपये मिले हैं। इसके अलावा पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। जीआरपी पुलिस विभिन्न माध्यमों से युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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