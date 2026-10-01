{"_id":"6abe71be20361b2023028ba4","slug":"video-kaushambi-students-protest-over-sanitation-arrangements-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, विद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, विद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल

विनोद सिंह

Updated Thu, 01 Oct 2026 08:14 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 08:14 PM IST







Link Copied



नेवादा में साफ-सफाई की समस्या को लेकर छात्र-छात्राएं स्कूल से निकलकर ब्लॉक परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे चायल SDM ने बच्चों को समझाते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन