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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three children, including two real brothers, drowned in the Yamuna; the incident occurred at Maheva Ghat.

कौशाम्बी : यमुना में डूबने से दो सगे भाइयों समेत तीन बच्चों की मौत, महेवा घाट पर हुआ हादसा

Sat, 05 Sep 2026 06:06 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Sep 2026 06:06 PM IST
सार

महेवाघाट थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में बृजेश निषाद (7) पुत्र सोनू निषाद, कर्ण निषाद (6) और शनि निषाद (4) पुत्र राजेश निषाद शामिल हैं।

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Three children, including two real brothers, drowned in the Yamuna; the incident occurred at Maheva Ghat.
संकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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महेवाघाट थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में बृजेश निषाद (7) पुत्र सोनू निषाद, कर्ण निषाद (6) और शनि निषाद (4) पुत्र राजेश निषाद शामिल हैं। कर्ण और शनि सगे भाई बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को नदी से बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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