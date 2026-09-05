कौशाम्बी : यमुना में डूबने से दो सगे भाइयों समेत तीन बच्चों की मौत, महेवा घाट पर हुआ हादसा

महेवाघाट थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में बृजेश निषाद (7) पुत्र सोनू निषाद, कर्ण निषाद (6) और शनि निषाद (4) पुत्र राजेश निषाद शामिल हैं। कर्ण और शनि सगे भाई बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को नदी से बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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