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कौशांबी: एनएचएम कंसल्टेंसी ने नियमितीकरण जारी किया जिसमें 8 सूत्रीय अंश लेकर सीएम को प्रमाण पत्र भेजा गया

विनीश कुमार

Updated Wed, 23 Sep 2026 07:42 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 07:42 PM IST







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कौशाम्बी: एनएचएम संविदाकर्मियों ने नियमितीकरण समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन, मानदेय बढ़ाने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत कई मांगें उठाईं। डीए, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी, स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा देने की मांग भी रखी। नियमित भर्तियों में एनएचएम संविदा कर्मियों के लिए 25% सीटों का कोटा तय करने की मांग, जल्द निर्णय की अपील। ... और पढ़ें

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