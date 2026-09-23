प्रयागराज : इलाहाबाद-झांसी स्नातक चुनाव का बिगुल, 29 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना, 23 अक्तूबर को मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन कराया जाएगा। इसके लिए 29 सितंबर, 2026 को अधिसूचना जारी होगी और 23 अक्तूबर, 2026 को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के साथ ही इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए 23 सितंबर को शाम चार बजे जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों तथा इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन क्षेत्र के लिए सेक्टर और जोन आदि की सूची तैयार करने, मतदान केंद्रों के प्रस्ताव के अनुसार रूट चार्ट तैयार करने समेत अन्य संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं। साथ ही स्पष्ट किया गया कि 23 सितंबर के बाद इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में विलोपन एवं संशोधन संबंधी कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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बैठक में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता सूची में महिला-पुरुष अनुपात की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन विधानसभा क्षेत्रों में महिला-पुरुष अनुपात संतोषजनक नहीं पाया गया, वहां के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण कराया जाए। विशेष रूप से महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया गया। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सेक्टर, जोन और कम्युनिकेशन प्लान आदि की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।