कौशाम्बी : नाम के आगे चौधरी नहीं जोड़ा तो मार दूंगा गोली, खुद भी कर लूंगा आत्महत्या, नौवीं के छात्र ने दी धमकी

ओसा स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाले छात्र ने टीसी में अपने नाम के आगे चौधरी नहीं लिखे होने पर शिक्षक को गोली मारने की धमकी दे डाली। छात्र मंगलवार सुबह शिक्षक के घर पहुंचा और आठ पन्नों का धमकी भरा पत्र फेंककर भाग गया। पत्र में नाम में संशोधन नहीं होने पर शिक्षकों को गोली मारने और खुद आत्महत्या कर उन्हें फंसाने की बात लिखी थी। प्रधानाचार्य ने छात्र को निलंबित कर दिया है और परिजनों की मौजूदगी में उसकी काउंसिलिंग शुरू करा दी गई है।

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कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि क्षेत्र के गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय से आठवीं कक्षा पास करने के बाद छात्र ने कक्षा नौ में प्रवेश लिया था। कक्षाध्यापक के अनुसार छात्र की टीसी में नाम के आगे चौधरी नहीं लिखा था। छात्र अपने नाम में चौधरी जोड़ना चाहता था, लेकिन आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण टीसी में दर्ज नाम के आधार पर उसका पंजीकरण किया गया। विज्ञापन



मंगलवार सुबह करीब पांच बजे शिक्षक अपने घर पर थे। इसी दौरान छात्र वहां पहुंचा और आठ पन्नों वाला धमकी भरा पत्र फेंक कर भाग गया। पत्र में लिखा था कि नाम में संशोधन कर चौधरी नहीं जोड़ा तो आपको गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार लूंगा और शिक्षकों को फंसा दूंगा। पत्र पढ़कर शिक्षक दंग रह गए। उन्होंने तत्काल इस बात की जानकारी प्रधानाचार्य को दी। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि क्षेत्र के गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय से आठवीं कक्षा पास करने के बाद छात्र ने कक्षा नौ में प्रवेश लिया था। कक्षाध्यापक के अनुसार छात्र की टीसी में नाम के आगे चौधरी नहीं लिखा था। छात्र अपने नाम में चौधरी जोड़ना चाहता था, लेकिन आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण टीसी में दर्ज नाम के आधार पर उसका पंजीकरण किया गया।मंगलवार सुबह करीब पांच बजे शिक्षक अपने घर पर थे। इसी दौरान छात्र वहां पहुंचा और आठ पन्नों वाला धमकी भरा पत्र फेंक कर भाग गया। पत्र में लिखा था कि नाम में संशोधन कर चौधरी नहीं जोड़ा तो आपको गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार लूंगा और शिक्षकों को फंसा दूंगा। पत्र पढ़कर शिक्षक दंग रह गए। उन्होंने तत्काल इस बात की जानकारी प्रधानाचार्य को दी।

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