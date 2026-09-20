VIDEO: निर्माणाधीन शाैचालय के टैंक में गिरकर दिव्यांग किशोर की माैत, परिवार में मचा कोहराम

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कासगंज के थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव निबऊआ में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घर में बन रहे शौचालय के गटर के टैंक में डूबने से 14 वर्षीय दिव्यांग किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान सचिन (14) पुत्र स्व. बीरेन्द्र खटीक निवासी निबऊआ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घर में शौचालय का निर्माण चल रहा था। गटर के टैंक में बीते शाम ही पानी भरा गया था और रविवार को राज मिस्त्री को आकर शौचालय का निर्माण कार्य शुरू करना था। बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक की मां अनीता, जो स्वयं विकलांग हैं, घर के बाहर साफ-सफाई कर रही थीं। घर के अंदर छोटा भाई प्रिंस सचिन को चावल खिला रहा था। इसी दौरान प्रिंस को शौच के लिए खेत में जाना पड़ा और वह सचिन को अकेला छोड़कर चला गया। जब वह वापस लौटा तो सचिन उस जगह पर नहीं मिला जहां वह उसे बैठा कर गया था। प्रिंस ने तुरंत मां को बताया। दोनों ने घर में तलाश की तो वह कहीं नहीं मिला। शक होने पर जब निर्माणाधीन गटर के टैंक में देखा गया तो सचिन का शव पानी में मिला। सूचना पर सिढ़पुरा थाना पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल अमित सक्सेना मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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