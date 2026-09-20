VIDEO: मारपीट के मामले में हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष पर एफआईआर, कार्यकर्ताओं का फूटा आक्रोश

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कासगंज में प्रापर्टी के विवाद में शुक्रवार दोपहर हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष अजय राज राजपूत और आकाश यादव पक्ष के बीच मारपीट हो गई थी। मामले में हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद समेत 10 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, दूसरे पक्ष से अनुज उर्फ सनी की तहरीर पर अजय राज राजपूत समेत अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। मारपीट के मामले में जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज होने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ता रविवार दोपहर सदर कोतवाली पहुंच गए। जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में घुसकर जिलाध्यक्ष से मारपीट की गई। जबकि पुलिस ने उल्टा दूसरे पक्ष से उन पर ही प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कार्यकर्ताओं ने मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस दौरान जय श्रीराम के नारे लगाए।

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