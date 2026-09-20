कासगंज में दर्दनाक हादसा: शाैचालय के टैंक में गिरकर दिव्यांग किशोर की माैत, परिवार में मचा कोहराम
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Sun, 20 Sep 2026 02:50 PM IST
सार
कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। दिव्यांग किशोर की शाैचालक के टैंक में गिरकर माैत हो गई। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
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विस्तार
कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। दिव्यांग किशोर की शाैचालक के टैंक में गिरकर माैत हो गई। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
गांव निबऊआ निवासी 14 वर्षीय सचिन दिव्यांग था। पिता की माैत हो चुकी है। वह अपने घर में ही बने शाैचालय के टैंक में गिर गया। काफी देर बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई। जब तक उसे बाहर निकाला, किशोर की टैंक में डूबने से माैत हो चुकी थी।
घटना की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। परिवार में कोहराम मच गया।
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गांव निबऊआ निवासी 14 वर्षीय सचिन दिव्यांग था। पिता की माैत हो चुकी है। वह अपने घर में ही बने शाैचालय के टैंक में गिर गया। काफी देर बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई। जब तक उसे बाहर निकाला, किशोर की टैंक में डूबने से माैत हो चुकी थी।
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घटना की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। परिवार में कोहराम मच गया।