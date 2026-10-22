{"_id":"6ada41cf8128f8222c091463","slug":"video-young-mans-body-found-in-a-trunk-wife-of-accused-jitendra-claims-her-husband-is-innocent-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बक्शे में मिला था युवक का शव, हत्यारोपी जितेंद्र की पत्नी बोली- बेकसूर है पति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उन्नाव के गदनखेड़ा मार्ग पर सड़क के किनारे बक्शे में युवक का शव मिलने के मामले में हत्यारोपी कंचन नगर निवासी जितेंद्र उर्फ राहुल सिंह की पत्नी ने खुशबू का कहना है कि उसका पति बेकसूर है। नेहा ने उसे फंसाया है, अब भगवान उसे देखेगा। सिर्फ कमरे का समान शिफ्ट करने के लिए पति का लोडर मंगाना उन पर भारी पड़ गया और वह नेहा के षडयंत्र में फंस गए। पति को बचाने के लिए वह न्यायालय का सहारा लेगी। जितेंद्र की पत्नी खुशबू ने बताया कि नेहा ने पुलिस से झूठ बोला है, क्योंकि नेहा और उसका कमरा अगल-बगल है। पति का उससे कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। सिर्फ एक माह से वह यहां रह रही थी। पति ने मदद करते हुए किराए के कमरे से समान शिफ्ट करने के लिए सिर्फ लोडर कराया था जो पति के लिए अब फांस बन गई। जितेंद्र की खुशबू से हुई लवमैरिज, पहले पति से दो बेटे खुशबू ने बताया कि उसकी लव मैरिज जितेंद्र से 2020 में हुई। जबकि पहले पति श्याम सुंदर निवासी मंगतखेड़ा पुरवा से 2009 में उसकी शादी हुई थी, जिससे उसके दो बेटे 16 वर्षीय सुंदर और 12 वर्षीय शिवा हैं, जो वहीं रहते है। जबकि जितेंद्र से उसका आठ माह का राघव और पांच साल का शिवा है। बताया कि पहले पति द्वारा उसे प्रताड़ना दी जाती थी, जिसके चलते उसका साथ छोड़ा और जितेंद्र के संपर्क में आने के बाद लव मैरिज की। 2020 में जितेंद्र ने कानपुर के मोती मोहाल निवासी उसकी छोटी बहन स्वाती की एक मामले में मदद की थी, जिसके बाद वह साथ रहने लगे।

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