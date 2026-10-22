{"_id":"6ada089fd2cabbcab00c298e","slug":"43-candidates-swindled-out-of-rs-80-lakh-on-the-pretext-of-jobs-in-the-education-commission-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शिक्षा आयोग में नौकरी के नाम पर 43 अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपये की ठगी, तीन पर केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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नेहरू नगर निवासी शरद अवस्थी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह वर्ष 2011 से नारायन सिनेमा और सत्यम सिनेमा में प्रबंधक और प्रॉपर्टी केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात फजलगंज निवासी नीरज मिश्रा से हुई। नीरज ने बताया कि उसके ममिया ससुर अरविंद नारायण शुक्ला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नीरज ने दावा किया कि शुक्ला ने उसकी खुद की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति कराई है और वह बेनी सिंह इंटर कॉलेज, भीतरगांव में तैनात है। विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में नौकरी दिलाने के नाम पर 43 अभ्यर्थियों से 80 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता शरद अवस्थी के मुताबिक, नीरज मिश्रा ने खुद को आयोग के संयुक्त सचिव अरविंद नारायण शुक्ला का रिश्तेदार बताकर उनके दो बच्चों समेत अन्य अभ्यर्थियों को एलडीसी लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। इसके एवज में अभ्यर्थियों से रुपये लिए गए। नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख बार-बार टलने और इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर सात सितंबर 2026 को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई। इसके बाद मामला खुलने के बाद कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।

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नीरज ने राज्यपाल कोटे से तृतीय श्रेणी के एलडीसी लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती कराने की बात कही। उसने भर्ती के लिए हलफनामा, जिला अस्पताल से फिटनेस मेडिकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की अंकतालिका और छह पासपोर्ट आकार की फोटो मांगीं। उसने नियुक्ति पत्र मिलने से पहले 2.5 लाख रुपये और नौकरी लगने के बाद बाकी 2.5 लाख रुपये देने की बात कही। शरद के मुताबिक, उनके बेटे यशवर्धन अवस्थी और बेटी अर्चिता अवस्थी की एलडीसी पद पर नियुक्ति कराने के लिए नीरज ने 5,00,000 लाख रुपये मांगे। उसने दोनों की नियुक्ति कराने का पूरा भरोसा दिया। इसके बाद शरद ने जुलाई से सितंबर 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में 2.5 लाख रुपये दे दिए। पीड़ित के अनुसार नीरज ने हलफनामा और उर्सला से फिटनेस मेडिकल की व्यवस्था कराई। शरद ने अपने मित्र शान अली का उल्लेख किया। आरोप है कि शान अली ने अपने भतीजे मोहम्मद सोहेल की एलडीसी पद पर नियुक्ति के लिए जून 2025 में नीरज को दो लाख रुपये दिए थे। इस पूरे प्रकरण में बाबू ज्ञानेन्द्र दुबे नाम का व्यक्ति भी शामिल बताया गया जो खुद को संयुक्त सचिव का (पर्सनल असिस्टेंट) बताता था।





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