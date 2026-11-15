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डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मांगी सुख-समृद्धि, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एसीपी ने किया निरीक्षण

Sun, 15 Nov 2026 09:34 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:34 PM IST
Women offered arghya to the setting sun and prayed for happiness and prosperity
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार को नरवल तहसील क्षेत्र के ड्योढी गंगा घाट छठी मइया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से गूंज उठे। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नरवल के ड्योढ़ी गंगा घाट और नजफगढ़ गंगा घाट पर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। शाम ढलते ही सिर पर दउरा और सूप में ठेकुआ, फल-फूल और पूजन सामग्री लेकर सैकड़ों व्रती महिलाएं परिवार सहित घाटों पर पहुंचीं। घाटों पर बनी वेदी पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान पूरा घाट परिसर "जय छठी मइया" के जयकारों से गूंजता रहा। चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह, महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह एवं समस्त पुलिस बल तैनात रहा।
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