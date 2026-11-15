यूपी: पैर फिसला या संभव से हुई मारपीट? शरीर पर खरोंचने-रगड़ के निशान, कानपुर अपार्टमेंट कांड...इनसाइड स्टोरी

कानपुर में बिठूर रोड की बड़ी रेजीडेंसी में शुमार रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरे कागज कारोबारी के बेटे संभव की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन का आरोप, संभव के मोबाइल के व्हाट्सएप की पिछली चैट डिलीट मिली हैं। शनिवार को लड़की ने दो बजे आखिरी मैसेज किया है कि डोंट कम...। इसी के बाद उसके नीचे गिरने की जानकारी मिली। पुलिस हत्या, हादसा और आत्महत्या तीनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक, संभव अपार्टमेंट पहुंचा है, जहां उसके साथ मारपीट की गई है।

विज्ञापन



इसके बाद उसे नीचे फेंक दिया गया। मैसेज की जानकारी मिलने के बाद अपार्टमेंट वासी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं संभव और लड़की के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ हो जिसके चलते उसने छलांग लगा दी। हालांकि लड़की के परिजन कह रहे हैं कि वालीबॉल खेलते हुए संभव का पैर फिसल गया। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह के मुताबिक, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हकीकत सामने आ सके।