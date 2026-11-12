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कानपुर: चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गिरी महिला, आरपीएफ जवान ने बचाई जान

Thu, 12 Nov 2026 10:26 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:26 PM IST
Woman falls into the gap between a moving train and the platform; RPF personnel saves her life
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर गुरुवार को बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह चलती ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिर गई। ट्रेन के करीब तीन कोच उसके ऊपर से गुजर गए। इस दौरान आरपीएफ के उप निरीक्षक अनिल कुमार गौतम ने साहस दिखाते हुए ट्रेन के नीचे से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं, उप निरीक्षक हेमराज मीणा ने यात्रियों को सतर्क करने के साथ एक अन्य महिला को चलती ट्रेन में चढ़ने से रोका। घटना गुरुवार को प्लेटफार्म नंबर नौ पर ट्रेन संख्या 12566 के प्रस्थान के दौरान हुई। घायल महिला की पहचान कलावती देवी (पत्नी कमल राय), निवासी माधोपुर छता, शिवहर (बिहार) के रूप में हुई। आरपीएफ ने महिला को प्राथमिक उपचार दिलाया। मौके पर मौजूद मेरी सहेली टीम की महिला कांस्टेबल अलका विश्वकर्मा समेत अन्य जवानों ने भी मदद की।
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