यूपी: चौरीचौरा हादसे में 33 यात्रियों के चोटिल होने की चर्चा को रेलवे प्रशासन ने बताया गलत, कही ये बात

सेंट्रल स्टेशन पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार एसी कोच के पटरी से उतरने के बाद 33 यात्रियों के चोटिल होने की चर्चा को रेलवे प्रशासन ने खारिज किया है। उत्तर मध्य रेलवे ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि हादसे में किसी भी यात्री के चोटिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

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उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर चार सदस्यीय उच्चस्तरीय बहुविभागीय कमेटी गठित की गई है। घटना के बाद से ही जनसंपर्क अधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यमों पर लगातार सूचनाएं साझा की जा रही थीं। डाॅ. शिवम शर्मा का दावा है कि हादसे से प्रभावित चारों एसी कोचों के यात्रियों को आगे की यात्रा कराने के लिए 10 कोच की विशेष ट्रेन चलाई गई थी। यात्रियों को बेडिंग, स्नैक्स, भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें भी उपलब्ध कराई गईं। यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल व्यवस्थाएं की गई थीं।