{"_id":"6af5e397513f1642ae0bbfaf","slug":"kanpur-four-member-committee-to-investigate-chauri-chaura-train-incident-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर रेल हादसा: चौरीचौरा ट्रेन हादसे की चार सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, पाैने 11 घंटे बाद ट्रैक बहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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ट्रेन संख्या 15003 चौरीचौरा एक्सप्रेस बुधवार शाम 5:03 बजे सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात से रवाना हुई। स्टेशन से महज दो मिनट आगे बढ़ने पर इसके चार एसी कोच बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7 की एक-एक ट्रॉली पटरी से उतर गई थीं। इन कोचों में करीब 301 यात्री सवार थे। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पाैने 11 घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह 3:50 बजे चारों प्रभावित कोचों को पटरी से हटाया जा सका। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर सात से रेल यातायात सुचारू हो सका। विज्ञापन सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार को चौरीचौरा ट्रेन के पटरी से उतरने के मामले की जांच चार सदस्यीय टीम करेगी। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने चार सदस्यीय जेएजी स्तर की बहु-विभागीय कमेटी गठित की है। कमेटी में संरक्षा, यांत्रिक, विद्युत (परिचालन) और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी शामिल हैं। वहीं, करीब पाैने 11 घंटे बाद कोचों को पटरी से हटाकर प्लेटफार्म नंबर सात से यातायात बहाल किया जा सका।

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वहीं, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि कैरेज एंड वैगन विभाग की ओर से कोचों के रखरखाव से जुड़े दस्तावेज की भी जांच होगी। ट्रेन की प्राथमिक रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है। प्रभावित एसी कोचों के यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की असल वजह सामने आएगी।





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एसी और स्लीपर के किराये का अंतर होगा वापस, 72 घंटे में करना होगा आवेदन

हादसे के बाद चारों एसी कोचों के यात्रियों को आगे की यात्रा स्लीपर कोचों से कराई गई। एसी का टिकट लेने के बावजूद स्लीपर में सफर करने वाले यात्रियों को किराये का अंतर वापस किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को 72 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक एसी और स्लीपर श्रेणी के किराये का अंतर निकालकर शेष धनराशि लौटाई जाएगी।





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