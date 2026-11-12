यूपी: मोबाइल पर बातचीत बंद होने से नाराज प्रेमिका बीच सड़क पर प्रेमी के ट्रक के आगे लेटी, फिर हुआ ये सब

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एक गांव निवासी ट्रक चालक का एक युवती से प्रेम संबंध था। कुछ दिनों से मोबाइल पर प्रेमिका से बातचीत नहीं हो रही थी। दिवाली के त्योहार पर ट्रक चालक युवक घर आया था। गुरुवार की शाम करीब पांच बजे वह ट्रक लेकर जा रहा था। तभी पुराने जीटी रोड पर ककवन रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रेमिका ने उसे रोक लिया। ट्रक के आगे लेटकर चालक प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाने लगी। चीख-चीख कर कहती रही कि उसके ऊपर से ट्रक चढ़ाकर ही वह आगे जाएगा। जाम लगता देख ट्रक धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा।नेहरू पार्क चौराहे पर युवती ट्रक पर चढ़कर चालक प्रेमी को नीचे उतारने का प्रयास करने और शादी करने का दबाव बनाने लगी। जब वह नहीं उतरा तो वह ट्रक के सामने पुरानी जीटी रोड पर लेट गई। करीब 30 मिनट के वाद-विवाद के बाद मौके पर पहुंची पिकेट पुलिस ने दोनों को समझा-बुझाकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद युवती एक महिला के संग नगर पालिका की ओर चली गई। उधर, कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी मिली है। युवती और ट्रक चालक का पता लगाया जा रहा है।