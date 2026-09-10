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कानपुर: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर में जलभराव, कक्षाओं और रसोईघर के पास तक भरा बरसात का पानी

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 09:00 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 09:00 PM IST







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कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल सिंहपुर कछार के परिसर में जल निकासी की व्यवस्था न होने से बरसात का पानी भर गया है। कक्षाओं और रसोईघर के पास तक पानी पहुंचने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। ... और पढ़ें

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