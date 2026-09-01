{"_id":"6a969619da5a69ea2e093551","slug":"video-waterlogging-at-kanpu-mandhana-power-station-movement-difficult-for-staff-and-consumers-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के मंधना बिजलीघर परिसर में जलभराव, कर्मचारियों-उपभोक्ताओं का आवागमन हुआ दूभर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार देर रात से हो रही रुक-रुककर तेज बारिश के कारण मंधना बिजलीघर परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जलभराव की गंभीर स्थिति के चलते बिजलीघर के कर्मचारियों के साथ-साथ वहां अपने कार्यों से पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को भी घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

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