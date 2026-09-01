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कानपुर: त्योहारों पर कानपुर से गुवाहाटी के बीच ट्रेन के फेरे बढ़ाए, मुंबई की स्पेशल ट्रेन भी नवंबर तक चलेगी

Tue, 01 Sep 2026 05:41 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 01 Sep 2026 05:41 PM IST
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Kanpur: Train trips between Kanpur and Guwahati increased for the festive season
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

आगामी त्योहारों और शीतकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने कई साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के फेरे बनाए। इनमें कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन शामिल है। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04127 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी प्रत्येक गुरुवार को 10 सितंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके 14 अतिरिक्त फेरे होंगे।

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वापसी में 04128 गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल प्रत्येक शुक्रवार को 11 सितंबर से 11 दिसंबर तक संचालित होगी। इसके भी 14 अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 09185/09186 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल विशेष के फेरे सितंबर, अक्तूबर और नवंबर में प्रत्येक रविवार और सोमवार को बढ़ाए गए हैं।
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वहीं 09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल विशेष के भी अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए ब्लॉक के कारण मुंबई-कटिहार विशेष का लखनऊ में ठहराव नहीं होगा। ट्रेन ऐशबाग होकर चलेगी। वहीं अगसौद यार्ड रिमॉडलिंग के कारण इस ट्रेन के चार-चार फेरे रद्द रहेंगे। रेल प्रशासन ने प्रतापनगर-मऊ, सूरत-छपरा और उधना-मालदा टाउन विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि भी बढ़ाई है।

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