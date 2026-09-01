कानपुर: त्योहारों पर कानपुर से गुवाहाटी के बीच ट्रेन के फेरे बढ़ाए, मुंबई की स्पेशल ट्रेन भी नवंबर तक चलेगी

आगामी त्योहारों और शीतकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने कई साप्ताहिक विशेष ट्रेनों के फेरे बनाए। इनमें कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन शामिल है। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04127 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी प्रत्येक गुरुवार को 10 सितंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके 14 अतिरिक्त फेरे होंगे।

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वापसी में 04128 गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल प्रत्येक शुक्रवार को 11 सितंबर से 11 दिसंबर तक संचालित होगी। इसके भी 14 अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 09185/09186 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल विशेष के फेरे सितंबर, अक्तूबर और नवंबर में प्रत्येक रविवार और सोमवार को बढ़ाए गए हैं। विज्ञापन



वहीं 09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल विशेष के भी अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए ब्लॉक के कारण मुंबई-कटिहार विशेष का लखनऊ में ठहराव नहीं होगा। ट्रेन ऐशबाग होकर चलेगी। वहीं अगसौद यार्ड रिमॉडलिंग के कारण इस ट्रेन के चार-चार फेरे रद्द रहेंगे। रेल प्रशासन ने प्रतापनगर-मऊ, सूरत-छपरा और उधना-मालदा टाउन विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि भी बढ़ाई है। वापसी में 04128 गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल प्रत्येक शुक्रवार को 11 सितंबर से 11 दिसंबर तक संचालित होगी। इसके भी 14 अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 09185/09186 मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल विशेष के फेरे सितंबर, अक्तूबर और नवंबर में प्रत्येक रविवार और सोमवार को बढ़ाए गए हैं।वहीं 09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल विशेष के भी अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए ब्लॉक के कारण मुंबई-कटिहार विशेष का लखनऊ में ठहराव नहीं होगा। ट्रेन ऐशबाग होकर चलेगी। वहीं अगसौद यार्ड रिमॉडलिंग के कारण इस ट्रेन के चार-चार फेरे रद्द रहेंगे। रेल प्रशासन ने प्रतापनगर-मऊ, सूरत-छपरा और उधना-मालदा टाउन विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि भी बढ़ाई है।

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