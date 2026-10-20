{"_id":"6ad7809d2025545b20059cd2","slug":"video-traffic-rules-ignored-in-rawatpur-e-rickshaws-and-autos-remain-parked-outside-the-barricading-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रावतपुर में ट्रैफिक नियम फेल, बैरिकेडिंग के बाहर खड़े रहते ई-रिक्शे और ऑटो, जीटी रोड पर लगता जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रावतपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से यातायात व्यवस्था प्रभावित है। रावतपुर में जीटी रोड पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग के बाहर ई-रिक्शे और ऑटो खड़े रहते हैं। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े इन वाहनों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर वाहनों की कतार लगने से आवागमन भी प्रभावित होता है। इसके बावजूद ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

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