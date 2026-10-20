कानपुर: शिकायत, काउंसलिंग और आश्रय की सुविधा के लिए मॉडल मिशन शक्ति केंद्र शुरू

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह ने की। इस दौरान आयोजित जागरूकता चौपाल में करीब 350 महिलाओं, बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उन्हें बाल विवाह की रोकथाम, महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया गया। विज्ञापन विज्ञापन



शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह ने की। इस दौरान आयोजित जागरूकता चौपाल में करीब 350 महिलाओं, बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उन्हें बाल विवाह की रोकथाम, महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया गया।

महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए बादशाहीनाका थाने में मंगलवार को मॉडल मिशन शक्ति केंद्र शुरू किया गया। यहां पीड़ित महिलाओं की शिकायत दर्ज करने, काउंसलिंग, जरूरी सहायता, आश्रय और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र को महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।