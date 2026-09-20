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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में मरीज व तीमारदारों को धूप-बरसात से बचाने के लिए लगाया जा रहा टीन शेड

Shikha Pandey

Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में मरीज और उनके तीमारदारों को धूप और बरसात से बचाने के लिए टीन शेड लगाया जा रहा है। टीन शेड लगाने का काम शुरू हो गया है। अब मरीजों को दिक्कतों का नहीं करना पड़ेगा सामना। ... और पढ़ें

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