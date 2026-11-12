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कानपुर साउथ मैदान पर रोमांचक मुकाबला, एमयूसी ने स्पोर्टिंग यूनियन को दिया 142 रन का लक्ष्य

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 11:56 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 11:56 AM IST







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कानपुर साउथ मैदान पर खेले गए केडीएमए कानपुर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में एमयूसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 141 रन बनाए। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से अनुशासित गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने कसी हुई लगाम कसी और जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य रखा। ... और पढ़ें

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