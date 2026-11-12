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कानपुर साउथ मैदान पर रोमांचक मुकाबला, एमयूसी ने स्पोर्टिंग यूनियन को दिया 142 रन का लक्ष्य
कानपुर साउथ मैदान पर खेले गए केडीएमए कानपुर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में एमयूसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 141 रन बनाए। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से अनुशासित गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने कसी हुई लगाम कसी और जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य रखा।
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