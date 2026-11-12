यूपी: ‘रफ्तार ने छीनीं सांसें’, 40 मीटर दूर गिरा इंजन, शव के उड़े चीथड़े, सड़क पर बिछीं थीं लाशें, हरदोई हादसा

हरदोई जिले में भाई दूज और छठ मनाने नोएडा से प्रयागराज जा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार गंगा (एक्सयूवी 300) एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी पत्नी और दोनों बेटों की मौत हो गई। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाकर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा किया और यूपीडा की कार पलट दी।

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मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने हालात संभाले। चारों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजन के आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रयागराज के नीमसरॉय मुड़ैरा के ईडब्लूएस 431 निवासी सौरभ उपाध्याय (39) नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।उनकी दो बहनें प्रयागराज में रहती हैं।