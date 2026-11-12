कानपुर: साउथ मैदान पर केडीएमए लीग सेमीफाइनल, एमयूसी ने बनाए 141 रन, स्पोर्टिंग यूनियन के गेंदबाजों ने कसी कमान

कानपुर साउथ मैदान पर गुरुवार को केडीएमए कानपुर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में एमयूसी और स्पोर्टिंग यूनियन की टीमें आमने-सामने हैं। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एमयूसी ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 141 रन बनाए।

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टीम की ओर से सजल तिवारी ने 28, राहुल सिंह ने 27 और विराट शुक्ला ने 26 रन का योगदान दिया। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से नितिन तिवारी ने दो विकेट हासिल किए, जबकि विशाल, गौरव, अभिजीत और हिमांशु ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। इस तरह एमयूसी ने स्पोर्टिंग यूनियन के सामने 142 रन का लक्ष्य रखा। टीम की ओर से सजल तिवारी ने 28, राहुल सिंह ने 27 और विराट शुक्ला ने 26 रन का योगदान दिया। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से नितिन तिवारी ने दो विकेट हासिल किए, जबकि विशाल, गौरव, अभिजीत और हिमांशु ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। इस तरह एमयूसी ने स्पोर्टिंग यूनियन के सामने 142 रन का लक्ष्य रखा।

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