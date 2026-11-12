कानपुर: साउथ मैदान पर केडीएमए लीग सेमीफाइनल, एमयूसी ने बनाए 141 रन, स्पोर्टिंग यूनियन के गेंदबाजों ने कसी कमान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 11:56 AM IST
सार
Kanpur News: कानपुर साउथ मैदान पर खेले गए केडीएमए कानपुर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में एमयूसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 141 रन बनाए। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से अनुशासित गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने कसी हुई लगाम कसी और जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य रखा।
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विस्तार
कानपुर साउथ मैदान पर गुरुवार को केडीएमए कानपुर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में एमयूसी और स्पोर्टिंग यूनियन की टीमें आमने-सामने हैं। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एमयूसी ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 141 रन बनाए।
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टीम की ओर से सजल तिवारी ने 28, राहुल सिंह ने 27 और विराट शुक्ला ने 26 रन का योगदान दिया। स्पोर्टिंग यूनियन की ओर से नितिन तिवारी ने दो विकेट हासिल किए, जबकि विशाल, गौरव, अभिजीत और हिमांशु ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। इस तरह एमयूसी ने स्पोर्टिंग यूनियन के सामने 142 रन का लक्ष्य रखा।
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