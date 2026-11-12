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कानपुर: घाटमपुर नेयवेली पावर प्लांट में लगेगी 660 मेगावाट की चौथी यूनिट

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 10:41 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 10:41 AM IST







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कानपुर के घाटमपुर स्थित नेयवेली पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए अब चौथी यूनिट लगाई जाएगी, जिसका कंपनी बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है। प्लांट के निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विस्थापितों को योग्यतानुसार नौकरी देने के निर्देश भी दिए। ... और पढ़ें

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