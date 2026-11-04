{"_id":"6aeb5952325564baa605f1b0","slug":"video-students-sensitized-to-substance-abuse-mobile-addiction-and-mental-health-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: विद्यार्थियों को नशे, मोबाइल की लत और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: विद्यार्थियों को नशे, मोबाइल की लत और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक
इनरव्हील क्लब ऑफ कानपुर फ्लोरेंस की ओर से रूमा स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में युवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नशे, मोबाइल की लत और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। मनोचिकित्सक डॉ. रोहन कुमार ने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव बताकर इनसे दूर रहने का संदेश दिया। नित्या चावला ने मोबाइल के संतुलित उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया। इस मौके पर से नो टू ड्रग्स विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता हुई। विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, सचिव चांदनी गुप्ता आदि मौजूद रहीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।