यूपी के चित्रकूट में बड़ा हादसा: हाईवे पर बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, चार श्रद्धालुओं की मौत, 12 घायल

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हादसा पावर हाउस के पास करीब ढाई बजे हुआ। अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरकर पलट गई। मृतकों में एक मासूम भी शामिल है। कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें सात घायलों को सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होकर प्रयागराज लौट रहे थे।मृतकों में तीन मध्य प्रदेश के रीवा और एक प्रयागराज जिले का निवासी था। प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव से करीब दो दर्जन श्रद्धालु शनिवार को चित्रकूट आए थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कुछ रिश्तेदार भी थे। रविवार देर रात दर्शन व दीपदान के बाद वे प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे।