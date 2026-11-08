दीपावली के दिन खूनी खेल: पति ने पत्नी के सिर पर पटरा मारकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

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फिर पत्नी से उसने रीता देवी (30) से पानी मांगा। इस दौरान दोनों लोगों का आपस में विवाद हो गया। तभी पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने गुस्से में पति के सिर पर पटरा मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आरोपी पति करन को गिरफ्तार कर लिया। फिर पत्नी से उसने रीता देवी (30) से पानी मांगा। इस दौरान दोनों लोगों का आपस में विवाद हो गया। तभी पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने गुस्से में पति के सिर पर पटरा मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आरोपी पति करन को गिरफ्तार कर लिया।

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चकेरी थानाक्षेत्र के संजीव नगर कच्ची बस्ती में दीपावली के दिन पति ने पत्नी की सिर पर पटरा मारकर हत्या की। घटना के बाद इलाके के अफरातफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव नगर कच्ची बस्ती निवासी करन कुमार पेटिंग का काम करता है। रविवार सुबह उसने खाना खाया।