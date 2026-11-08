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दीपावली के दिन खूनी खेल: पति ने पत्नी के सिर पर पटरा मारकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Sun, 08 Nov 2026 05:42 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 08 Nov 2026 05:42 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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Husband kills wife by striking her on the head with a wooden plank; accused arrested
महिला का फाइल फोटो व मौके पर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चकेरी थानाक्षेत्र के संजीव नगर कच्ची बस्ती में दीपावली के दिन पति ने पत्नी की सिर पर पटरा मारकर हत्या की। घटना के बाद इलाके के अफरातफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव नगर कच्ची बस्ती निवासी करन कुमार पेटिंग का काम करता है। रविवार सुबह उसने खाना खाया।
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फिर पत्नी से उसने रीता देवी (30) से पानी मांगा। इस दौरान दोनों लोगों का आपस में विवाद हो गया। तभी पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने गुस्से में पति के सिर पर पटरा मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आरोपी पति करन को गिरफ्तार कर लिया।
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