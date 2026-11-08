कानपुर: 30 फीट ऊंचाई से गिरकर पेंटर की गई जान, एक माह बाद है बेटी की शादी

छोटी बेटी की शादी के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे पिता की जिंदगी ने अचानक साथ छोड़ दिया। तीसरी मंजिल पर पुताई करते समय करीब 30 फीट नीचे गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 10 दिसंबर को घर में बेटी की शादी तय है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। मौत की खबर से मातम मच गया।

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शताब्दीनगर निवासी मौरिस पीटर (60) पेंटर थे। परिवार में पत्नी गीत और चार बेटियां सोनी, मोना, सोनम व अंजू हैं। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी अंजू की 10 दिसंबर को शादी तय है। परिजन के मुताबिक शादी के खर्च का इंतजाम करने के लिए मौरिस दिन-रात काम कर रहे थे। रविवार सुबह वह पनकी स्थित कांशीराम कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर रस्सी के सहारे लटककर पुताई कर रहे थे। इसी दौरान रस्सी हिल गई और संतुलन बिगड़ने से वह करीब 30 फीट नीचे जा गिरे।गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चीख सुनकर कॉलोनी के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हादसे की खबर पाकर बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे। पिता का शव देखकर बेटियां और पत्नी बेसुध हो गईं। पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट के अनुसार परिजन तहरीर देते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।