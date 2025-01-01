दीपावली 2026: आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान, प्रतिष्ठानों और घरों में हुई माता लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा

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दीपावली पर दिन भर लोगों ने पूजा की सामग्री और मिठाइयों की खरीदारी की। जगह-जगह फूलों की दुकानें लगी रहीं। शाम को मुहूर्त पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया गया। उसके बाद आतिशबाजी के साथ पर्व के उल्लास का दौर शुरू हो गया। लोगों ने अस्पतालों में जाकर रोगियों को फल, ब्रेड, मिठाई आदि सामग्री वितरित की। विज्ञापन दीपावली का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात को जब आतिशबाजी शुरू हुई तो पूरा आसमान सतंरगी रोशनी से भर गया। साथ ही लोग एक-दूसरे को दीपोत्सव की बधाई देते रहे। बड़े-बच्चे और महिलाएं साथ में फुलझड़ियां छुड़ाकर प्रसन्न होते रहे। प्रकाश पर्व पर आतिशबाजी का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा।

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विभिन्न बस्तियों में जाकर पर्व की खुशियों में लोगों को साझेदार बनाया। घरों के दरवाजों, अंदर और छतों पर दीपक जलाकर प्रकाश बिखेरा गया। इसके अलावा अपार्टमेंट और घरों को रंग-बिरंगी झालरों से सजा दिया। अपार्टमेंट के बाहर झालरों के साथ दीपक भी जलाए। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पीएन द्विवेदी ने बताया कि यह अमावस्या की रात्रि का अंधकार अधिक गहन होता है।

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