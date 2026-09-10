{"_id":"6aa2ccd0c94f1fae5a0030c0","slug":"video-stray-cattle-gather-at-maswanpur-chauraha-commuters-face-accident-risk-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अन्ना मवेशियों का जमावड़ा, राहगीरों के लिए बना हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर-पनकी रोड स्थित मस्वानपुर चौराहे पर अन्ना मवेशियों का जमावड़ा राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सड़क पर दिनभर मवेशियों के घूमने और बैठने से वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत होती है। चौराहे और सड़क पर मवेशियों के अचानक सामने आ जाने से दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है। वाहन सवारों के मवेशियों से टकराने के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार वाहन चालक मवेशियों को बचाने के प्रयास में भी असंतुलित हो जाते हैं।

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