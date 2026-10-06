{"_id":"6ac51ac839152f45dc087328","slug":"video-shuklaganj-saraiya-rob-service-lane-to-be-illuminated-by-bright-white-lights-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: दूधिया रोशनी से चमकेगी सरैया आरओबी की सर्विस लेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरैया आरओबी के पास बनी सर्विस लेन दूधिया रोशनी से चमकेगी। यहां झांसी की कार्यदायी एजेंसी की ओर से सफेद एलईडी लाइटें लगाने का कार्य शुरू हुआ है। पुल के दोनों छोर की सर्विस लेन पर सौ-सौ लाइटें लगाई जाएगीं, जिससे राहगीरों की राह आसान होगी। सरैया आरओबी पर जल्द ही लोग फर्राटा भर सकेगें। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से निर्माण कार्य जारी है। आरओबी मार्ग पर अब सिर्फ रंग रोगन और डामरीकरण का कार्य ही बचा है। सेतु निगम के प्रोजेक्टर मैनेजर एसके सुमन ने बताया कि 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण चुका है। अक्तूबर के अंत तक पुल से वाहनों के फर्राटा भरने की उम्मीद है। लोग कानपुर से वाया गंगा बैराज होकर रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज जा सकेगें। पुल के दोनों छोर पर सर्विस लेन बनाई गई है, जिन पर सौ-सौ एलईडी लाइट लगाई जा रही है। झांसी की कार्यदायी कंपनी को ठेका दिया गया है। सोमवार से कार्य शुरू कराया गया है जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। सर्विस लेन दूधिया रोशनी से चमकेगा, जिससे राहगीरों की राह आसान होगी। पुल के प्रवेश और निकास द्वारा पर बड़े गेट लगाने कार्य भी शुरू करा दिया गया है जिसमें इस मार्ग से जुड़ने वाले जिलों का विवरण अंकित होगा।

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