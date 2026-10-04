शुक्लागंज: गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस में चेन पुलिंग, सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई ट्रेन

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कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में किसी ने चेन पुलिंग कर दी। इससे ट्रेन सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई। ट्रेन के रूकते ही गेट मैन ने सूचना स्टेशन मास्टर को दी। बताया गया कि क्रॉसिंग मार्ग पर उस वक्त जीआरपी और आरपीएफ गश्त पर नहीं थी और न ही पिकेट प्वाइंट पर कोई था। रविवार दोपहर 2.30 बजे चेन पुलिंग हुई दो मिनट तक ट्रेन खड़ी रही।

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