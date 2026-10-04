{"_id":"6ac286ef102833c7270f8aaf","slug":"video-shuklaganj-chain-pulled-on-gorakhpur-panvel-express-train-halted-at-saraiya-railway-crossing-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस में चेन पुलिंग, सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई ट्रेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शुक्लागंज: गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस में चेन पुलिंग, सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई ट्रेन
कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में किसी ने चेन पुलिंग कर दी। इससे ट्रेन सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर रूक गई। ट्रेन के रूकते ही गेट मैन ने सूचना स्टेशन मास्टर को दी। बताया गया कि क्रॉसिंग मार्ग पर उस वक्त जीआरपी और आरपीएफ गश्त पर नहीं थी और न ही पिकेट प्वाइंट पर कोई था। रविवार दोपहर 2.30 बजे चेन पुलिंग हुई दो मिनट तक ट्रेन खड़ी रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।