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कानपुर कैंट से शुक्लागंज मार्ग पर भीषण जाम, भैया दूज पर वाहनों की लंबी कतारों में फंसे रहे लोग

Wed, 11 Nov 2026 03:42 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:42 PM IST
Severe traffic jam on the route from Kanpur Cantt to Shuklaganj
कानपुर कैंट से शुक्लागंज जाने वाले मार्ग पर भैया दूज के पावन पर्व पर भीषण जाम लग गया। इस दौरान आवागमन ठप होने से लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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