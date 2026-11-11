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कानपुर कैंट से शुक्लागंज मार्ग पर भीषण जाम, भैया दूज पर वाहनों की लंबी कतारों में फंसे रहे लोग

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:42 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:42 PM IST







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कानपुर कैंट से शुक्लागंज जाने वाले मार्ग पर भैया दूज के पावन पर्व पर भीषण जाम लग गया। इस दौरान आवागमन ठप होने से लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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