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कानपुर: नारामऊ चुंगी के पास तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराईं दो बाइकें, एक युवक की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 11:49 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 11:49 AM IST







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कानपुर के बिठूर (नारामऊ) में जीटी रोड हाईवे पर गलत दिशा से ओवरटेक करने के दौरान दो बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ... और पढ़ें

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