{"_id":"6abb9ea269b2ee4a7c029d84","slug":"video-severe-traffic-jam-on-kanpur-lucknow-highway-traffic-crawls-after-vehicle-breaks-down-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर-लखनऊ हाईवे पर लगा भीषण जाम, नए गंगा पुल पर वाहन खराब होने से रेंगा यातायात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर-लखनऊ हाईवे स्थित नए गंगा पुल पर सोमवार देर शाम एक वाहन खराब हो जाने के कारण भीषण यातायात जाम लग गया। पुल पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और वाहन रेंग-रेंगकर निकलने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खराब वाहन को हटवाया, जिसके बाद करीब डेढ़ से दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका।

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