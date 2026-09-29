बांदा: किशोरी का अपहरण कर युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, हिरासत में आरोपी

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थाना नरैनी क्षेत्र के एक गांव में गणेश आरती में शामिल होने गई एक पंद्रह साल की किशोरी को दो युवकों ने अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर पहुंची किशोरी ने इसकी जानकारी परिजन को दी तो सभी परेशान हो गए। पिता की तहरीर पर थाने में दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश जाकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों युवक, किशोरी के पड़ोस में ही आए हुए थे और किशोरी को वह जानते व पहचानते थे। दोनों युवक उसे बहाने से बाइक में बैठाकर ले गए हैं और घटना को अंजाम देकर भाग निकले।