फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Two young children drown in an illegally dug pit; families devastated

जिंदगी भर का गम दे गया हादसा: अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो मासूमों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Tue, 29 Sep 2026 05:35 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 29 Sep 2026 05:35 PM IST
सार

Auraiya News: घटना छिबरामऊ रोड स्थित देईपुर गांव की है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 

विज्ञापन
Two young children drown in an illegally dug pit; families devastated
बिलखते परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एरवाकटरा थाना क्षेत्र के छिबरामऊ मार्ग पर स्थित देईपुर गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे स्थित एक खेत में अवैध रूप से खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और मातम पसर गया।

विज्ञापन


मृतक बच्चों की पहचान कृष्णा (8) पुत्र अनिल सिंह और आर्यन (9) पुत्र राजीव निवासीगण देईपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलते समय खेत के पास गए थे, जहां अवैध खनन या खुदाई के चलते बने गहरे गड्ढे में गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्रा, एसडीएम कमल कुमार सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
विज्ञापन


बच्चों के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि गड्ढा किस मकसद से और किसकी लापरवाही से खोदा गया था। इसी बीच, क्षेत्र के ही गांव राजाराम नगरिया से एक और खबर सामने आई, जहां एक बच्चे के नाले में डूबने की सूचना मिली। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और नाले में बच्चे की खोजबीन में जुट गए हैं। प्रशासन की टीम भी राहत व बचाव कार्य के लिए समन्वय बना रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed