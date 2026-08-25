{"_id":"6a8d8a5b426111283302a418","slug":"video-rto-clerk-accused-of-overcharging-challan-fees-seen-working-after-raid-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"आरटीओ छापे के बाद भी नहीं बदली तस्वीर, आरोपों से घिरे चालान बाबू करते रहे काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आरटीओ छापे के बाद भी नहीं बदली तस्वीर, आरोपों से घिरे चालान बाबू करते रहे काम

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 05:58 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 05:58 PM IST







Link Copied



कानपुर आरटीओ में सोमवार को हुई प्रशासनिक छापेमारी के बाद भी आरोपों से घिरे चालान बाबू विपिन मिश्रा मंगलवार को कार्यालय में काम करते नजर आए। सोमवार को आरटीओ कार्यालय में एसडीएम और एडीसीपी के नेतृत्व में अचानक छापेमारी की गई थी। इस दौरान विभागीय अभिलेखों की जांच के साथ कर्मचारियों और कार्यालय में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई थी। ... और पढ़ें

विज्ञापन