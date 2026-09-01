कानपुर: 52 लाख की धोखाधड़ी में वीएसीएल का सह निदेशक गिरफ्तार, कंपनी पर डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज

कल्याणपुर पुलिस ने निवेश और जमीन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले वीएसीएल इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड के सह निदेशक इंद्रेश सिंह चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इससे पहले इसके भाई को पुलिस जेल भेज चुकी है। कंपनी पर डेढ़ दर्जन से अधिक धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।

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आजमगढ़ निवासी अतुल तिवारी के मुताबिक, कंपनी के एजेंट और शाखा प्रबंधक ने उनकी मां और बड़ी मां को पांच साल में निवेश की रकम दोगुनी होने के साथ ही जमीन देने का भरोसा दिया था। परिवार के लोगों ने करीब 52 लाख रुपये कंपनी में निवेश किए थे। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद जब रुपये लेने के लिए कंपनी की बिंद्रा बाजार स्थित शाखा पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। कानपुर स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय में संपर्क किया।आरोप है कि वहां कंपनी के निदेशक ब्रजेंद्र सिंह चौहान, इंद्रेश सिंह चौहान, किशनवीर सिंह चौहान ने रुपये वापस करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी इंद्रेश पर 15 हजार का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने मंगलवार को उसे आवास-विकास सेक्टर आठ से गिरफ्तार कर लिया। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे कंपनी के अन्य निदेशक किशन वीर की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।