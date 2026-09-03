{"_id":"6a999d3daca220d0f40d4fb3","slug":"video-rotten-potatoes-used-for-samosas-supplied-to-railway-canteens-stock-destroyed-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रेलवे की कैंटीन में सप्लाई करते थे सड़े आलू का समोसा, आलू और समोसा फिकवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे की कैंटीनों और दुकानों में सप्लाई होने वाले समोसों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। रेल बाजार की तीन समोसा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी में डेढ़ क्विंटल सड़ा आलू मिला, जबकि गंदगी के बीच में रखे 3200 कच्चे समोसे और 25 किलो तैयार आलू मसाला मौके पर नष्ट कराया गया। एक गोदाम को सील करने के साथ 2384 किलो मैदा भी सीज किया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में टीम ने निर्मल कुमार मिश्र की दुकान पर छापा मारा। यहां करीब 150 किलो सड़ा आलू और 400 बिना तले समोसे मिले। टीम ने दोनों को मौके पर ही नष्ट कराया। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और तैयार समोसे के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं बन्टू यादव की इकाई में भी खाद्य पदार्थ गंदगी के बीच रखे मिले। जिसपर मक्खी भिनभिना रहीं थीं। मौके पर सिर्फ कर्मचारी मिले। पूछताछ के दौरान टीम ने संचालक को मौके पर बुलाया लेकिन कोई नहीं पहुंचा और खाद्य लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद टीम ने इकाई को सील कर दिया। यहां 800 कच्चे समोसे और पांच किलो आलू मसाला नष्ट कराया गया। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि तीनों इकाईयों पर बनने वाला समोसा रेलवे की कैंटीनों और दुकानों में सप्लाई किए जाते हैं। कार्रवाई के दौरान कुल छह खाद्य नमूने लिए गए हैं। इन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

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