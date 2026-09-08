यूपी: रूसी पुलिस की हिरासत में कानपुर का इंजीनियर, सेना में भेजने का दबाव; पत्नी की गुहार के बाद रिहाई...

पत्नी ने लगाया था रूसी सेना में भेजने का आरोप

चंदन की हिरासत की जानकारी सामने आने के बाद पत्नी स्नेहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति को रूसी सेना में भेजे जाने का दबाव बनाया जा रहा है। उस समय चंदन को हिरासत में लिए जाने के कारणों और सेना में भेजे जाने के आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।